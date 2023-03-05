Миятович: «Мы были близки к тому, чтобы переманить Иньесту в «Реал»

Легендарный Андрес Иньеста, ныне выступающий в Японии, всю свою европейскую часть карьеры посвятил одному клубу - «Барселоне». Но он мг оказаться и в мадридском «Реале» в какой-то момент - об этом общественности сообщил не кто иной, как Предраг Миятович, который в прошлом работал в руководстве мадридского клуба.

-Да, мы хотели его. Мы были близки, когда он не мог найти общий язык с «Барселоной» по новому контракту. Мы хотели воспользоваться этим. Мы говорили об этом с его отцом, были готовы заплатить сколько требуется. Он - феномен, я всегда восхищался им, - цитирует слова Миятовича итальянское новостное агентство ITASportPress.