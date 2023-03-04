Гол на 89-й минуте и помощь ВАРа позволили «Эльче» неожиданно обыграть «Мальорку»

В 24-м туре Ла Лиги «Мальорка» принимала главного аутсайдера, «Эльче». На удивление игра получилась более-менее равной, а концовка вовсе была полна интриги. Гости размочили счет на 89-й минуте после удара Лукаса Бое и уже мечтали о третьей победе в сезоне. На седьмой компенсированной минуте Ведат Мурики сравнял счет, но судья при помощи ВАРа отменил гол - фол в нападении.

1:0, «Эльче» по-прежнему на дне таблицы с отставанием в 13 очков от спасения. Соперник - 10-й.