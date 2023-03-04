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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гол на 89-й минуте и помощь ВАРа позволили «Эльче» неожиданно обыграть «Мальорку»

04 Марта 2023 • 22:33 Комментировать
Мальорка
0:1
Эльче
окончен

В 24-м туре Ла Лиги «Мальорка» принимала главного аутсайдера, «Эльче». На удивление игра получилась более-менее равной, а концовка вовсе была полна интриги. Гости размочили счет на 89-й минуте после удара Лукаса Бое и уже мечтали о третьей победе в сезоне. На седьмой компенсированной минуте Ведат Мурики сравнял счет, но судья при помощи ВАРа отменил гол - фол в нападении.

1:0, «Эльче» по-прежнему на дне таблицы с отставанием в 13 очков от спасения. Соперник - 10-й.

Протокол игры  
Мальорка0:1Эльче
  89'Бое Лукас (0:1)
Райкович ПредрагВальент МартинРаильо Антонио  49'Копете Хосе  65'Маффео ПаблоКоста Хауме 83' (Аугустинссон Людвиг ( 83') Родригес Даниэль 83' (Дьедью Амат ( 83') Руис ИньигоКан-Ин Ли 85' (Санчес Антонио ( 85') Кадевере Тино 59' (Пратс Абдон ( 59') Мурики Ведат  77'
Запасные: Батталья РодригоМану МорланесГренье КлеманАнхель ЛуисГонсалес ДжованниГрейф ДоминикНастасич МатияБаба Иддрису
Бадия ЭдгарПаласиос ЭлибельтонВерду Гонсало 74' (Диего Гонсалес VII ( 74') Бигас ПедроМаскарель ОмарКармона Хосе Анхель  39' 46' (Моренте Тете ( 46') Фидель Чавес 67' (Гутьеррес Хосе ( 67') Гумбау ХерардКлерк КарлосБое Лукас  65'Нтекья Ранди  11' 60' (Понсе Эсекель ( 60')
Запасные: Бланко ЛаутароВернер АксельФернандес ХосанJesus LopezФернандес НиколасЛирола Поль
04 марта.

 

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Мальорка Эльче
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