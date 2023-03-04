Гол на 89-й минуте и помощь ВАРа позволили «Эльче» неожиданно обыграть «Мальорку»

В 24-м туре Ла Лиги «Мальорка» принимала главного аутсайдера, «Эльче». На удивление игра получилась более-менее равной, а концовка вовсе была полна интриги. Гости размочили счет на 89-й минуте после удара Лукаса Бое и уже мечтали о третьей победе в сезоне. На седьмой компенсированной минуте Ведат Мурики сравнял счет, но судья при помощи ВАРа отменил гол - фол в нападении.
1:0, «Эльче» по-прежнему на дне таблицы с отставанием в 13 очков от спасения. Соперник - 10-й.
Протокол игры
|89'Бое Лукас (0:1)
Райкович Предраг•Вальент Мартин•Раильо Антонио• 49'Копете Хосе• 65'Маффео Пабло•Коста Хауме83' (Аугустинссон Людвиг (83') •Родригес Даниэль83' (Дьедью Амат (83') •Руис Иньиго•Кан-Ин Ли85' (Санчес Антонио (85') •Кадевере Тино59' (Пратс Абдон (59') •Мурики Ведат 77'
Бадия Эдгар•Паласиос Элибельтон•Верду Гонсало74' (Диего Гонсалес VII (74') •Бигас Педро•Маскарель Омар•Кармона Хосе Анхель 39'46' (Моренте Тете (46') •Фидель Чавес67' (Гутьеррес Хосе (67') •Гумбау Херард•Клерк Карлос•Бое Лукас• 65'Нтекья Ранди 11'60' (Понсе Эсекель (60')
04 марта.
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