«Вильярреал» успел дожать аутсайдера

В прошлом туре прервавшие череду поражений «Альмерия» и «Вильярреал» в субботу бились за важные очки. «Жёлтая субмарина» словно не замечала хозяев и создавала момент за моментом, вот только соперник явно играл на 0:0. Только на 76-й минуте Херарду Морено удалось распечатать чужие ворота, а Луис Моралес классным ударом с лета поставил точку - 2:0.
«Вильярреал» идет на чистом шестом месте, соперник - в очке над зоной вылета.
Протокол игры
|76'Морено Херард (0:1)
|88'Моралес Луис (0:2)
Мартинес Фернардо46' (Мариньо Диего (46') •Брандарис Хуан• 55'Эли Родриго•Бабич Срджан•Акиеме Серхио46' (Саму Гарсия (46') •Баптистао Лео•Де ла Ос Сесар 14'79' (Соуза Диего II (79') •Робертоне Лукас•Эмбарба Адриан46' (Сентельес Алехандро (46') •Суарес Луис III70' (Рамазани Ларжи (70') •Туре Эль Билал
Рейна Пепе•Фойт Хуан• 56'Альбиоль Рауль• 67'Торрес Пау II•Морено Альберто79' (Педраса Альфонсо (79') •Террац Рамон69' (Капу Этьен (69') •Парехо Даниэль•Баэна Алехандро•Чуквезе Саму89' (Мохика Хоан (89') •Моралес Луис•Пино Йереми69' (Морено Херард (69') 80'
04 марта. Стадион "Повер Хорзе Стадиум".
Бан пользователя