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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» успел дожать аутсайдера

04 Марта 2023 • 20:09 Комментировать
Альмерия
0:2
Вильярреал
окончен

В прошлом туре прервавшие череду поражений «Альмерия» и «Вильярреал» в субботу бились за важные очки. «Жёлтая субмарина» словно не замечала хозяев и создавала момент за моментом, вот только соперник явно играл на 0:0. Только на 76-й минуте Херарду Морено удалось распечатать чужие ворота, а Луис Моралес классным ударом с лета поставил точку - 2:0.

«Вильярреал» идет на чистом шестом месте, соперник - в очке над зоной вылета.

Протокол игры  
Альмерия0:2Вильярреал
  76'Морено Херард (0:1)
  88'Моралес Луис (0:2)
Мартинес Фернардо 46' (Мариньо Диего ( 46') Брандарис Хуан  55'Эли РодригоБабич СрджанАкиеме Серхио 46' (Саму Гарсия ( 46') Баптистао ЛеоДе ла Ос Сесар  14' 79' (Соуза Диего II ( 79') Робертоне ЛукасЭмбарба Адриан 46' (Сентельес Алехандро ( 46') Суарес Луис III 70' (Рамазани Ларжи ( 70') Туре Эль Билал
Запасные: Портильо ФрансискоЭгуарас ИнигоМендес УбуланЛазароКайкиПуигмаль АрнауПосо Алехандро
Рейна ПепеФойт Хуан  56'Альбиоль Рауль  67'Торрес Пау IIМорено Альберто 79' (Педраса Альфонсо ( 79') Террац Рамон 69' (Капу Этьен ( 69') Парехо ДаниэльБаэна АлехандроЧуквезе Саму 89' (Мохика Хоан ( 89') Моралес ЛуисПино Йереми 69' (Морено Херард ( 69'  80')
Запасные: Манди АиссаЙоргенсен ФилипФемения КикоАльварес ИкерКуэнка ХорхеЛо Чельсо ДжованиДжексон Николас
04 марта. Стадион "Повер Хорзе Стадиум".

 

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