«Вильярреал» успел дожать аутсайдера

В прошлом туре прервавшие череду поражений «Альмерия» и «Вильярреал» в субботу бились за важные очки. «Жёлтая субмарина» словно не замечала хозяев и создавала момент за моментом, вот только соперник явно играл на 0:0. Только на 76-й минуте Херарду Морено удалось распечатать чужие ворота, а Луис Моралес классным ударом с лета поставил точку - 2:0.

«Вильярреал» идет на чистом шестом месте, соперник - в очке над зоной вылета.