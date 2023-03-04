Суарес назвал причину, почему Неймар не получил «Золотой мяч»

Известный центрфорвард Луис Суарес вспомнил об уходе нападающего Неймара из каталонской «Барселоны» в 2017 году. По мнению уругвайца, это решение помешало бразильцу выиграть «Золотой мяч».

«Я и Месси уговаривали его остаться, с нами бы он выиграл все. Но есть окружение, которое невозможно контролировать. Может, я сейчас скажу резкие слова, но если бы Неймар остался в «Барселоне», то наверняка выиграл бы «Золотой мяч». Но это сугубо мое мнение», - передает слова Суареса Placar.

Неймар перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. Контракт нападающего с парижанами рассчитан до лета 2025 года.