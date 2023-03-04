«Полное дерьмо»: Кроос разнёс форму «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос заявил, что ему не нравится форма команды в текущем сезоне.

«В нынешнем сезоне мы опять играем в футболках с воротником. Поло не подходит для футбола. Хочу сказать всем производителям экипировки – это полное дерьмо! Футболки с воротником неудобны и некрасиво смотрятся. Там еще и две пуговицы. Добавьте еще немного, и мы вообще будем играть в рубашках», - передает слова хавбека Real Total.

Техническим партнером мадридского гранда является компания Adidas.

В текущем сезоне Ла Лиги Кроос принял участие в 18 поединках, забил два гола и сделал две результативные передачи.