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Чемпионат Испании. Ла Лига

Вынесено решение по требованию «Кадиса» остановить чемпионат Испании

04 Марта 2023 • 08:51 Комментировать

Административный трибунал по спорту Испании отказался удовлетворять требование футбольного клуба «Кадис» о приостановке нынешнего розыгрыша Ла Лиги. Ранее клуб выступил з заявлением, в котором требовал остановить чемпионат из-за судейских ошибок, допущенных во встрече 17-го тура против «Эльче» (1:1).

Изначально руководство «Кадиса» обратилось в апелляционную комиссию, которая им отказала. Затем было обращение в TAD, где клуб тоже ждала неудача. Это решение является финальным, больше «Кадис» не сможет подавать жалобы.

После 24 туров Ла Лиги команда набрала 26 баллов и располагается на 14-й строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Кадис
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