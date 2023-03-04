«Реал Сосьедад» снова потерял очки, не сумев забить «Кадису»

В 24-м туре Ла Лиги идущий на третьем месте «Реал Сосьедад» в очередной раз потерял очки, не сумев поразить ворота «Кадиса», который ведет борьбу за выживание. Баски доминировали на поле, но никак не попадали в створ, нанеся лишь два удара такого рода. В первом тайме два момента упустил Карлос Фернандес. После перерыва Микель Оярсабаль простил гостей. В ответ Рохер Марти сотряс штангу ворот «Реала».
0:0, сан-себастьянцы рискуют пропустить на третье место «Атлетико». «Кадис» - 14-й.
Протокол игры
Ремиро Алехандро•Горосабел Андони81' (Чо Мохамед-Али (81') •Субельдия Игор•Ле Норман Робен•Рико Диего•Субименди Мартин•Браис Мендес61' (Сорлот Александр (61') •Мерино Микель•Кубо Такефуса•Фернандес Карлос61' (Сильва Давид (61') •Оярсабаль Микель81' (Сола Алекс (81')
Ледесма Херемиас•Карселен Исаак•Эрнандес Луис•Хименес Фали88' (Мере Хорхе (88') •Эспино Альфонсо•Эскаланте Гонсало•Сан Эметерио Феде 53'62' (Гвардиола Серхи (62') •Бонгонда Тео62' (Алькарас Рубен (62') •Алекс Фернандес62' (Алехо Иван (62') •Собрино Рубен•Рохер Марти78' (Рамос Кристофер (78')
03 марта. Стадион "Аноэта" (Сан-Себастьян).
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