«Реал Сосьедад» снова потерял очки, не сумев забить «Кадису»

В 24-м туре Ла Лиги идущий на третьем месте «Реал Сосьедад» в очередной раз потерял очки, не сумев поразить ворота «Кадиса», который ведет борьбу за выживание. Баски доминировали на поле, но никак не попадали в створ, нанеся лишь два удара такого рода. В первом тайме два момента упустил Карлос Фернандес. После перерыва Микель Оярсабаль простил гостей. В ответ Рохер Марти сотряс штангу ворот «Реала».

0:0, сан-себастьянцы рискуют пропустить на третье место «Атлетико». «Кадис» - 14-й.