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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал Сосьедад» снова потерял очки, не сумев забить «Кадису»

04 Марта 2023 • 01:03 Комментировать
Реал Сосьедад
0:0
Кадис
окончен

В 24-м туре Ла Лиги идущий на третьем месте «Реал Сосьедад» в очередной раз потерял очки, не сумев поразить ворота «Кадиса», который ведет борьбу за выживание. Баски доминировали на поле, но никак не попадали в створ, нанеся лишь два удара такого рода. В первом тайме два момента упустил Карлос Фернандес. После перерыва Микель Оярсабаль простил гостей. В ответ Рохер Марти сотряс штангу ворот «Реала».

0:0, сан-себастьянцы рискуют пропустить на третье место «Атлетико». «Кадис» - 14-й.

Протокол игры  
Реал Сосьедад0:0Кадис
Ремиро АлехандроГоросабел Андони 81' (Чо Мохамед-Али ( 81') Субельдия ИгорЛе Норман РобенРико ДиегоСубименди МартинБраис Мендес 61' (Сорлот Александр ( 61') Мерино МикельКубо ТакефусаФернандес Карлос 61' (Сильва Давид ( 61') Оярсабаль Микель 81' (Сола Алекс ( 81')
Запасные: Гевара АндерИльяраменди АсьерМуньос АйхенБарренечеа АндерСубиаурре АндониПачеко ХонТуррьентес БеньятНаварро Роберто
Ледесма ХеремиасКарселен ИсаакЭрнандес ЛуисХименес Фали 88' (Мере Хорхе ( 88') Эспино АльфонсоЭскаланте ГонсалоСан Эметерио Феде  53' 62' (Гвардиола Серхи ( 62') Бонгонда Тео 62' (Алькарас Рубен ( 62') Алекс Фернандес 62' (Алехо Иван ( 62') Собрино РубенРохер Марти 78' (Рамос Кристофер ( 78')
Запасные: Диарра ЮбаНегредо АльвароЛосано ЭнтониАрзамендия СантьягоХиль ДавидМбайе МамадуПарра Рауль
03 марта. Стадион "Аноэта" (Сан-Себастьян).

 

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