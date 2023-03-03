​«Атлетико» готов предложить контракт Иньиго Мартинесу

Защитника «Атлетика» из Бильбао Иньиго Мартинеса слухи долгое время связывали с «Барселоной». С недавних пор на горизонте появился ещё и «Атлетико». По данным испанского издания AS, мадридский клуб готов предложить 31-летнему футболисту контракт.

Кроме того, Иньиго Мартинес находится на радаре «Интера». Миланский клуб как раз ищет хорошего игрока в центр обороны, ведь летом «нерадзурри» попрощаются с Миланом Шкриньяром – словак отправится в «ПСЖ».

Стоит сказать, что летом подписать Иньиго Мартинеса можно будет бесплатно. Контракт футболиста с «Атлетиком» истекает в конце сезона.