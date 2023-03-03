В конце лета прошлого года защитник Серхио Регилон сменил «Тоттенхэм» на «Атлетико» - мадридский клуб арендовал 26-летнего игрока. Как сообщает Marca, главный тренер «матрасников» Диего Симеоне недоволен Регилоном. Вероятно, у испанца нет долгосрочного будущего в «Атлетико».

Из-за проблем со здоровьем и плохой формы Серхио Регилон провёл за «Атлетико» в этом сезоне всего лишь пять матчей. В них защитник суммарно провёл на футбольном поле 98 минут.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Серхио Регилона в 20 миллионов евро.