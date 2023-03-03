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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Симеоне отреагировал на слова о том, что «Барселона» играла с «Реалом» в стиле «Атлетико»

03 Марта 2023 • 17:18 Комментировать

В пятницу главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне выступил перед журналистами на пресс-конференции. Один из представителей СМИ задал аргентинцу вопрос о кубковом «эль класико» между «Реалом» и «Барселоной». Журналист предположил, что каталонцы сыграли на «Сантьяго Бернабеу» в стиле «Атлетико».

«Единственное, что имеет значение, это победа», - сказал Симеоне.

Напомним, что «Барселона» смогла обыграть «Реал» на выезде с минимальным счётом 1:0. В начале апреля команды проведут ответный матч на поле «Камп Ноу». По его итогам и будет разыграна путёвка в финал Кубка Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Барселона Диего Симеоне
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