​Симеоне отреагировал на слова о том, что «Барселона» играла с «Реалом» в стиле «Атлетико»

В пятницу главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне выступил перед журналистами на пресс-конференции. Один из представителей СМИ задал аргентинцу вопрос о кубковом «эль класико» между «Реалом» и «Барселоной». Журналист предположил, что каталонцы сыграли на «Сантьяго Бернабеу» в стиле «Атлетико».

«Единственное, что имеет значение, это победа», - сказал Симеоне.

Напомним, что «Барселона» смогла обыграть «Реал» на выезде с минимальным счётом 1:0. В начале апреля команды проведут ответный матч на поле «Камп Ноу». По его итогам и будет разыграна путёвка в финал Кубка Испании.