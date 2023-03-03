Клуб Ла Лиги требует остановить чемпионат

Пресс-служба испанского футбольного клуба «Кадис» опубликовала заявление, в котором потребовала остановить розыгрыш нынешнего сезона Ла Лиги из-за разбирательства прошлогодних судейских ошибок.

«Из-за бездействия федерации футбола мы требуем остановить розыгрыш чемпионата до того времени, пока не рассмотрят дело открыто с привлечением других компетентных органов. Принятие этой меры поможет предотвратить дальнейший ущерб в нашу сторону», - говорится в публикации клуба.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Кадис» занимает 16-е место в турнирной таблице.