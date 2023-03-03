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Чемпионат Испании. Ла Лига

Известны две трансферные цели «ПСЖ»

03 Марта 2023 • 08:33 Комментировать

«ПСЖ» начал подыскивать нового защитника, который смог бы заменить в составе команды Преснеля Кимпембе, выбывшего на длительный период времени из-за травмы. Согласно информации Le Parisien, в поле зрения французского гранда попали Пау Торрес из «Вильярреала» и Гонсалу Игнасиу, выступающий за лиссабонский «Спортинг».

Как отмечает источник, парижане попытаются подписать одного из вышеназванных футболистов в ближайшем будущем.

Торрес связан контрактом с «Вильярреалом» до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро. Игнасиу связан соглашением со «Спортингом» до середины 2026 года. Ценник португальца – 25 млн евро.

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ПСЖ Пау Торрес Гонсалу Инасиу трансферы футбола - лето 2023
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