Известны две трансферные цели «ПСЖ»

«ПСЖ» начал подыскивать нового защитника, который смог бы заменить в составе команды Преснеля Кимпембе, выбывшего на длительный период времени из-за травмы. Согласно информации Le Parisien, в поле зрения французского гранда попали Пау Торрес из «Вильярреала» и Гонсалу Игнасиу, выступающий за лиссабонский «Спортинг».

Как отмечает источник, парижане попытаются подписать одного из вышеназванных футболистов в ближайшем будущем.

Торрес связан контрактом с «Вильярреалом» до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро. Игнасиу связан соглашением со «Спортингом» до середины 2026 года. Ценник португальца – 25 млн евро.