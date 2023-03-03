Тер Штеген повторил рекорд Касильяса

Страж ворот каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген принял участие в первом матче ½ финала Кубка Испании против мадридского «Реала». Встреча прошла на «Сантьяго Бернабеу» и завершилась победой «сине-гранатовые» со счетом 1:0.

Этот матч стал шестым «сухим» для немецкого голкипера в «эль класико». По данному показателю тер Штеген сравнялся с легендарным вратарем «сливочных» Икером Касильясом. Рекордсменом являет экс-голкипер «Барселоны» Виктор Вальдем с семью «сухими» матчами.

Ответная встреча между каталонской и мадридской командами состоится на «Камп Ноу» 5 марта.