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Чемпионат Испании. Ла Лига

Каналес – о травме Фекира: «Новость была внезапной»

02 Марта 2023 • 20:37 Комментировать

Атакующий полузащитник «Бетиса» Серхио Каналес высказался о серьёзной травме своего одноклубника Набиля Фекира.

«Это очень грустно. Новость была внезапной, лично я не ожидал её. Я говорил с ним с тех пор. Он очень сильный человек, и я уверен, что он вернётся ещё лучше, чем был», - заявил спортсмен в эфире Radio Marca.

Напомним, 29-летний полузащитник «зелёно-белых» Набиль Фекир получил разрыв крестообразной связки, в связи с чем предполагается его длительное отсутствие на футбольном поле.

В настоящий момент команда Каналеса и Фекира занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Серхио Каналес Набиль Фекир травмы
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