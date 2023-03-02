Каналес: «Лига чемпионов остаётся целью и миражом»

Атакующий полузащитник «Бетиса» Серхио Каналес рассказал о стремлении своей команды попасть в самый престижный футбольный турнир Европы.

«Речь идёт о небольших шагах к этой цели, совершаемых из года в год. В прошлом сезоне мы финишировали пятыми, в этом году попадание в топ-4 было бы огромным шагом. Впереди ещё долгий путь. Лига чемпионов остаётся целью и миражом», - сказал Каналес в интервью Radio Marca.

В данный момент «зелёно-белые» располагаются на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своём активе 40 очков и отставая от идущего четвёртым мадридского «Атлетико» на два балла.