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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Атлетико» готов продать Морату

02 Марта 2023 • 16:59 Комментировать

«Атлетико» готов продать нападающего Альваро Морату ближайшим летом. Действующий контракт 30-летнего футболиста с мадридским клубом рассчитан до средины 2024 года. «Матрасники» будут готовы расстаться с игроком по завершению текущего сезона, а вырученные деньги вложить в усиление состава.

В сезоне 2022/2023 Альваро Мората провёл 32 матча. В них нападающий забил 9 голов и отдал 2 голевых паса на партнёров.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Альваро Морату в 25 миллионов евро.

Добавим, что «Атлетико» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Примеры.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Альваро Мората трансферы футбола - лето 2023
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