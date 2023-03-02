​«Атлетико» готов продать Морату

«Атлетико» готов продать нападающего Альваро Морату ближайшим летом. Действующий контракт 30-летнего футболиста с мадридским клубом рассчитан до средины 2024 года. «Матрасники» будут готовы расстаться с игроком по завершению текущего сезона, а вырученные деньги вложить в усиление состава.

В сезоне 2022/2023 Альваро Мората провёл 32 матча. В них нападающий забил 9 голов и отдал 2 голевых паса на партнёров.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Альваро Морату в 25 миллионов евро.

Добавим, что «Атлетико» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Примеры.