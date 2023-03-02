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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Сын Роналдиньо подписал контракт с «Барселоной»

02 Марта 2023 • 15:56 Комментировать

Жоао Мендес, сын легендарного Роналдиньо, официально подписал контракт с «Барселоной». Каталонский клуб представил Мендеса как футболиста команды U-19.

25 февраля Жоао Мендес отпраздновал свой 18-й день рождения. В «Барселоне» молодой футболист постарается пойти по стопам отца.

Роналдиньо выступал за «Барселону» в 2003-2008 годах. За пять сезонов бразилец провёл 207 официальных матчей. В них Роналдиньо записал на свой счёт 94 гола и 70 результативных передач на партнёров.

Напомним, что недавно 42-летний Роналдиньо выступил в испанской Медиалиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдиньо Барселона Жоао Мендес
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