​Бускетс решил уйти из «Барселоны»

Полузащитник Серхио Бускетс принял решение об уходе из «Барселоны» по завершению нынешнего сезона. Об этом рассказывает El Nacional. По данным источника, Бускетс уже сообщил о своём решении президенту каталонского клуба Жоану Лапорте.

Отмечается, что у Серхио Бускетса есть предложения от клубов Премьер-лиги и клубов МЛС. Пока что непонятно, какой вариант выберет 34-летний полузащитник, который летом обретёт статус свободного агента.

Серхио Бускетс провёл за «Барселону» 709 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт 18 голов и 42 результативных паса на партнёров.