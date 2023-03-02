«Реал» определился с новой трансферной целью

Полузащитник Рафаэль Вейга, правами на которого владеет «Сельта», может перейти в топ-клуб испанского чемпионата. Как стало известно Sport.es, в услугах 20-летнего футболиста заинтересован мадридский «Реал». «Сливочные» рассматривают его в качестве альтернативы Джуду Беллингему из дортмундской «Боруссии».

Трансфер Вейги обойдется мадридскому гранду намного дешевле, чем сделка по английскому хавбеку. Сумма отступных за трансфер Рафаэля составляет 40 миллионов евро, в то время как за Джуда придется заплатить минимум в два раза больше.

В нынешнем сезоне Вейга поучаствовал в 22 поединках за команду из Виго, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.