Анчелотти рассказал, что значит Бензема для «Реала»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о значимости для команды французского центрфорварда Карима Бензема.

«Очень благодарны Бензема за все, что он сделал для команды в прошлом сезоне. Благодаря его успешной игре мы выиграли много трофеев. Надеюсь, у нас получится отблагодарить Карима в этом сезоне, который он тоже проводит успешно. Иметь такого игрока в составе – значит быть ближе к титулам», - цитирует Анчелотти пресс-служба «сливочных».

Напомним, что Бензема в прошлом году стал обладателем «Золотого мяча».

В текущем сезоне чемпионата Испании Карим провел 14 поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.