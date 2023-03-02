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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти рассказал, что значит Бензема для «Реала»

02 Марта 2023 • 08:40 Комментировать

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о значимости для команды французского центрфорварда Карима Бензема.

«Очень благодарны Бензема за все, что он сделал для команды в прошлом сезоне. Благодаря его успешной игре мы выиграли много трофеев. Надеюсь, у нас получится отблагодарить Карима в этом сезоне, который он тоже проводит успешно. Иметь такого игрока в составе – значит быть ближе к титулам», - цитирует Анчелотти пресс-служба «сливочных».

Напомним, что Бензема в прошлом году стал обладателем «Золотого мяча».

В текущем сезоне чемпионата Испании Карим провел 14 поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Карим Бензема
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