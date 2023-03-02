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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави сомневался в Левандовски перед матчами с «Манчестер Юнайтед»

02 Марта 2023 • 08:01 Комментировать

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес сомневался в мотивации форварда Роберта Левандовски на матчи плей-офф Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Об этом стало известно журналистам британского таблоида Daily Mail.

Как информирует источник, специалист интересовался у экс-партнера по сборной Испании Пепе Рейны, как мотивировать звездного нападающего, привыкшего выступать в Лиге чемпионов.

Напомним, что по итогам двухматчевого противостояния «Барселона» уступила «красным дьяволам» с общим счетом 3:4 и вылетела из еврокубка.

В текущем сезоне Роберт принял участие в 31 поединке во всех турнирах, в которых отметился 25 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Роберт Левандовски
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