Хави рассказал, готов ли Фати играть за «Барселону»

Нападающий каталонской «Барселоны» Ансу Фати возобновил тренировочные занятия с командой. Об этом во время общения с журналистами рассказал главный тренер команды Хави Эрнандес.

«С Ансу все в порядке. У него была травма, однако уже все хорошо. Он занимается в общей группе с одноклубниками. Ансу готов выйти на поле», - передает слова специалиста Football-Espana.

Ближайший поединок «Барселона» проведет против мадридского «Реала» в полуфинале Кубка Испании. Встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23:00 по московскому времени.

В текущем сезоне чемпионата Испании 20-летний нападающий принял участие в 21 матче, отметившись тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.