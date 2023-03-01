Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти ответил, заслуженно ли Месси стал лучшим футболистом года

01 Марта 2023 • 18:19 Комментировать

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на триумф представителей сборной Аргентины на церемонии The Best от ФИФА. Лучшим футболистом был признан Лионель Месси, лучшим голкипером – Эмилиано Мартинес, а среди тренеров первое место занял Лионель Скалони.

«Для нас это не столь важно. Аргентина заслуженно выиграла чемпионат мира. Поэтому нормально, что Месси, Мартинес и Скалони получили награды.

Нормально, что в топ-3 игроков попали Месси, Мбаппе и Бензема. Я же не могу выбрать трех лучших из-за конфликта интересов», - передает слова тренера газета Marca.

Напомним, что Месси был признан лучшим футболистом ЧМ-2022. Форвард забил семь голов и отдал три ассиста.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Лионель Месси
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Марта
18:27 · Испания. Ла Лига
Хави рассказал, готов ли Фати играть за «Барселону»
18:19 · Испания. Ла Лига
Анчелотти ответил, заслуженно ли Месси стал лучшим футболистом года
18:10 · Испания. Ла Лига
Известно, куда может уйти Азар из «Реала»
18:03 · Испания. Ла Лига
Назван клуб, который готов подписать экс-игрока «Реала» Иско
17:50 · Англия. Премьер-лига
​«Атлетико» договорился о контракте с защитником из АПЛ
17:40 · Испания. Кубок
​Хави: «Меня заводит поездка на «Сантьяго Бернабеу»
16:57 · Испания. Кубок
«Реал» - «Барселона»: прогноз на матч Кубка Испании – 2 марта 2023
16:32 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Азар в порядке и хочет играть»
15:42 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «У Винисиуса завтра будет интересная дуэль с Араухо»
15:33 · Испания. Ла Лига
Хави: «Реал» – фаворит завтрашнего матча»
14:10 · Испания. Ла Лига
Фати готов сыграть с «Реалом»
13:47 · Испания. Ла Лига
«Реал» до сих пор не контактировал с Модричем по поводу нового контракта
13:35 · Германия. Бундеслига
Модрич призвал «Реал» подписать Гвардиола
13:31 · Испания. Ла Лига
​Бензема намекнул на то, что он недоволен победой Месси в премии The Best 1
12:41 · Испания. Ла Лига
Рейнилду пропустит из-за травмы до восьми месяцев
Все новости
Рекомендуем