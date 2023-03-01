Анчелотти ответил, заслуженно ли Месси стал лучшим футболистом года

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на триумф представителей сборной Аргентины на церемонии The Best от ФИФА. Лучшим футболистом был признан Лионель Месси, лучшим голкипером – Эмилиано Мартинес, а среди тренеров первое место занял Лионель Скалони.

«Для нас это не столь важно. Аргентина заслуженно выиграла чемпионат мира. Поэтому нормально, что Месси, Мартинес и Скалони получили награды.

Нормально, что в топ-3 игроков попали Месси, Мбаппе и Бензема. Я же не могу выбрать трех лучших из-за конфликта интересов», - передает слова тренера газета Marca.

Напомним, что Месси был признан лучшим футболистом ЧМ-2022. Форвард забил семь голов и отдал три ассиста.