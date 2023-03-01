Известно, куда может уйти Азар из «Реала»

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар, так и не сумевший проявить свои сильные качества в столице Испании, может покинуть Европу и продолжить карьеру за океаном. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

По данным источника, интерес к бельгийцу исходит из МЛС. Подписать игрока готов «Интер Майами», совладельцем которого является Дэвид Бекхэм. Клуб из Флориды планирует предложить Эдену контракт по схеме «1+1» с заработной платой в размере шести миллионов евро в год.

Срок действующего договора полузащитника с «Реалом» истекает летом 2024 года. Его трансферный ценник – 7,5 миллиона евро.