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Чемпионат Испании. Ла Лига

Назван клуб, который готов подписать экс-игрока «Реала» Иско

01 Марта 2023 • 18:03 Комментировать

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Иско, не сумевший заиграть в «Севилье», может продолжить карьеру в другом испанском клубе. Об этом сообщается на страницах издания Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в подписании футболиста заинтересован «Бетис». Севильский клуб рассматривает Иско в качестве замены французу Набилю Фекиру, получившему травму. Из-за повреждения игрок выбыл до конца текущего сезона.

Иско с декабря находится в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне чемпионата Испании полузащитник провел 12 поединков, отметившись двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Иско
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