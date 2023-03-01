Назван клуб, который готов подписать экс-игрока «Реала» Иско

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Иско, не сумевший заиграть в «Севилье», может продолжить карьеру в другом испанском клубе. Об этом сообщается на страницах издания Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в подписании футболиста заинтересован «Бетис». Севильский клуб рассматривает Иско в качестве замены французу Набилю Фекиру, получившему травму. Из-за повреждения игрок выбыл до конца текущего сезона.

Иско с декабря находится в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне чемпионата Испании полузащитник провел 12 поединков, отметившись двумя результативными передачами.