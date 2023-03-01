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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Бензема намекнул на то, что он недоволен победой Месси в премии The Best

01 Марта 2023 • 13:31 Комментировать

Лионель Месси стал победителем премии The Best – аргентинца признали лучшим футболистом 2022 года по версии ФИФА. Карим Бензема, который занял итоговое третье место, намекнул на то, что он недоволен победой Месси. В социальных сетях француз опубликовал список своих достижений. Публикацию Бензема сделал спустя сутки после того, как Месси получил награду.

Также Бензема опубликовал свою фотографию с Винисиусом Жуниором. Возможно, таким образом француз выразил несогласие с непопаданием бразильца в команду года по версии ФИФА.

Напомним, что в прошлом году Карим Бензема выиграл «Золотой мяч».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лионель Месси Карим Бензема
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