Назван европейский клуб, в который может уйти Бензема

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема может в скором будущем покинуть столицу Испании. У 35-летнего футболиста есть вариант трудоустройства на родине, об этом рапортуют журналисты Tpdofichajes.

Как стало известно источнику, в подписании опытного голеадора заинтересован «Лион». Стоит отметить, что Бензема является воспитанником этого клуба. За первую команду «ткачей» он выступал с 2006 по 2009 год, после чего перешел в «королевский» клуб. Действующее трудовое соглашение Карима с «Реалом» рассчитано до лета 2023 года.

«Реал» уже начал подыскивать замену своему бомбардиру. В шорт-листе «сливочных» фигурируют Ромелу Лукуку и Килиан Мбаппе.