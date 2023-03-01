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Чемпионат Испании. Ла Лига

Назван европейский клуб, в который может уйти Бензема

01 Марта 2023 • 12:30 Комментировать

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема может в скором будущем покинуть столицу Испании. У 35-летнего футболиста есть вариант трудоустройства на родине, об этом рапортуют журналисты Tpdofichajes.

Как стало известно источнику, в подписании опытного голеадора заинтересован «Лион». Стоит отметить, что Бензема является воспитанником этого клуба. За первую команду «ткачей» он выступал с 2006 по 2009 год, после чего перешел в «королевский» клуб. Действующее трудовое соглашение Карима с «Реалом» рассчитано до лета 2023 года.

«Реал» уже начал подыскивать замену своему бомбардиру. В шорт-листе «сливочных» фигурируют Ромелу Лукуку и Килиан Мбаппе.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лион Карим Бензема трансферы футбола - лето 2023
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