Пети назвал единственный клуб, который может подписать Мбаппе

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Эммануэль Пети высказался о возможном переходе звездного французского нападающего Килиана Мбаппе в стан «канониров».

«Лондонцам не стоит пробовать подписать Килиана. Единственный клуб, который сейчас способен заполучить Мбаппе, это мадридский «Реал», - передает слова Эммануэля Football.London.

Также он отметил, что «Арсеналу» лучше обратить внимание на полузащитников Деклана Райса, Алексиса Макаллистера и Мойзеса Кайседо.

24-летний Мбаппе выступает за парижан с лета 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.