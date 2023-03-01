Де Пауль: «Мы создали лучшую сборную Аргентины в истории»

Хавбек мадридского «Атлетико» и сборной Аргентины Родриго де Пауль высказался о национальной команде страны.

«Лионель Скалони начал все с нуля и многое привнес в сборную. Как мне кажется, мы создали лучшую версию национальной команды в истории. Но не хочу, чтобы кто-то разозлился из-за моих громких слов, ведь у Аргентины очень богатая футбольная история», - передает слова полузащитника Tyc Sports.

Сборная Аргентины стала победителем чемпионата мира – 2022, состоявшегося в Катаре. В финальном поединке мундиаля «альбиселесте» отпраздновали победу над Францией (3:3, 4:2 по пенальти).