Фалькао хочет продолжить карьеру в Малайзии

Бывший бомбардир «Монако» и мадридского «Атлетико» Радамель Фалькао сейчас выступает за испанский «Райо Вальекано», который проводит очень бодрый сезон - один из лучших в истории скромного клуба. Однако контракт колумбийского нападающего, которому уже 37 лет, истекает в июне - и, скорее всего, продлен он уже не будет.

Судя по информации от издания Marca, текущий сезон должен стать последним в европейской карьере Фалькао, после чего он отправится в экзотическую Малайзию - у него уже есть соответствующее предложение от клуба «Джохор Дарул», действующего чемпиона этой страны.