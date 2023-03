В «Реале» недовольны победой Месси в номинации The Best

В мадридском «Реале» остались недовольны итогами церемонии The Best. Об этом рапортуют журналисты издания AS.

Как стало известно источнику, представителей «королевского» клуба не устроил тот факт, что игроков их команды проигнорировали при выборе победителей в номинациях, хотя в минувшем сезоне «сливочные» стали победителями Лиги чемпионов, Ла Лиги и Суперкубка Европы.

Напомним, что лучшим футболистом года был выбрал аргентинец Лионель Месси, представляющий французский «ПСЖ». Награду лучшему голкиперу получил его соотечественник Эмилиано Мартинес, а приз лучшему тренеру вручили Лионелю Скалони.