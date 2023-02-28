​Фабрегас похвалил Хави

Экс-игрок «Барселоны» Сеск Фабрегас оценил работу Хави на тренерском мостике каталонской команды.

«Мы сейчас видим то, чего не видели годами», - сказал Фабрегас, отмечая хорошие выступления «Барселоны» под руководством Хави.

«Думаю, Хави скажет, что игру команды ещё можно улучшить. В то же время мне кажется, что улучшений уже было много» - добавил 35-летний испанец.

«Барселона» является лидером чемпионата Испании. Второй «Реал» команда Хави опережает на семь зачётных баллов.

Ближайший матч «Барселона» проведёт 2 марта – против «Реала» в Кубке Испании на выезде.