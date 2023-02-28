​Фабрегас оценил связку Гави – Педри

Бывший футболист «Барселоны» Сеск Фабрегас оценил связку Гави и Педри. 35-летний испанец ответил на вопрос, можно ли говорить о том, что на «Камп Ноу» появилась новая версия связки Хави – Иньеста.

«На них оказывается давление, потому что они играют очень хорошо. Я не могу отрицать, что фанаты «Барселоны» мечтают о новой связке «Хави-Иньеста». Гави и Педри молоды, но они уже имеют опыт. Думаю, они даже не замечают давления», - сказал Фабрегас Cadena Ser.

На текущий момент «Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. Каталонцы на семь зачётных баллов опережают «Реал».