Дело Негрейры будет рассмотрено Королевской испанской федерацией футбола в четверг

Королевская испанская федерация футбола (RFEF) и Технический комитет судей (CTA) предстанут перед СМИ в четверг, второго марта, в 14:00 по центральноевропейскому времени, чтобы обсудить Дело Негрейры, объявила RFEF.

На пресс-конференции к генеральному секретарю RFEF Андреу Кампсу присоединится президент CTA Луис Медина Канталехо.

Marca сообщает, что RFEF рассмотрит ряд актуальных вопросов, при этом Дело Негрейры, вероятно, станет главной темой обсуждения.

Данные события происходят на фоне шквала негодований, обрушившегося на испанский футбол на прошлой неделе после того, как стало известно, что бывшему вице-президенту CTA Хосе Марии Энрикесу Негрейре поступали платежи в размере 1,4 млн евро в качестве коррупционного взноса от каталонской «Барселоны» в период с 2016 по 2018 год.