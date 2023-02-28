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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Фаната «Мальорки» сурово наказали за оскорбление Винисиуса

28 Февраля 2023 • 19:09 Комментировать

В недавнем матче чемпионата Испании против «Мальорки» нападающий «Реала» Винисиус Жуниор столкнулся с оскорблениями на расовой почве. Нарушителя выявили и сурово наказали. Болельщик был оштрафован на 4 тысячи евро. Более того, этот фанат «Мальорки» не сможет ходить на футбол целый год, рассказывает Cope. 

Стоит сказать, что Винисиус Жуниор регулярно сталкивается с оскорблениями на гостевых матчах Ла Лиги. Бразилец и сам не подарок – он любит провоцировать соперников – что, впрочем, нисколько не оправдывает проявление расизма.

«Реал» на текущий момент занимает второе место в таблице Ла Лиги. «Сливочные» на семь очков отстают от «Барселоны».  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Мальорка Винисиус Жуниор
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