​Фаната «Мальорки» сурово наказали за оскорбление Винисиуса

В недавнем матче чемпионата Испании против «Мальорки» нападающий «Реала» Винисиус Жуниор столкнулся с оскорблениями на расовой почве. Нарушителя выявили и сурово наказали. Болельщик был оштрафован на 4 тысячи евро. Более того, этот фанат «Мальорки» не сможет ходить на футбол целый год, рассказывает Cope.

Стоит сказать, что Винисиус Жуниор регулярно сталкивается с оскорблениями на гостевых матчах Ла Лиги. Бразилец и сам не подарок – он любит провоцировать соперников – что, впрочем, нисколько не оправдывает проявление расизма.

«Реал» на текущий момент занимает второе место в таблице Ла Лиги. «Сливочные» на семь очков отстают от «Барселоны».