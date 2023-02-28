​Алаба объяснил, почему поставил Месси выше Бензема в голосовании

Болельщики «Реала» разозлились на защитника Давида Алабу. В голосовании за лучшего футболиста 2022 года по версии ФИФА капитан сборной Австрии поставил Лионеля Месси выше Карима Бензема, с которым он вместе играет за мадридский клуб. На фоне недовольства фанатов Алаба высказался.

«Этот голос отдавал не только я, а вся сборная Австрии как команда. Каждый в команде мог сделать свой выбор, и именно так всё решается. Все знают, как сильно я восхищаюсь Бензема. Особенно Карим это знает», - написал Алаба в социальных сетях.

Напомним, что лучшим игроком года по версии ФИФА стал Лионель Месси.