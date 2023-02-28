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Чемпионат Испании. Ла Лига

Роналдо выбрал Месси в сборную всех времён, проигнорировав Роналду

28 Февраля 2023 • 12:02 Комментировать (1)

Легендарный бразильский нападающий Роналдо составил символическую сборную всех времен. Как сообщает Ge Globo, в список 11 лучших южноамериканец включил самого себя.

Помимо Роналдо, в символическую сборную попали: Джанлуиджи Буффон, Кафу, Франц Беккенбауэр, Паоло Мальдини, Роберто Карлос, Зико, Диего Марадона, Лионель Месси, Роналдиньо, Пеле.

Наставником команды он выбрал Марио Загалло.

Роналдо известен по выступлениям за миланский «Интер», каталонскую «Барселону» и мадридский «Реал». За сборную Бразилии форвард провел 98 матчей и забил 62 мяча. В составе «селесао» он дважды становился чемпионом мира.

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Роналдо Криштиану Роналду Лионель Месси
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Комментарии (1)
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Alex1972
28 Февраля 2023 в 12:06
Роналдо только один, и он бразилец.. Он был неповторим... Остальные - клоны..
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