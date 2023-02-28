Роналдо выбрал Месси в сборную всех времён, проигнорировав Роналду

Легендарный бразильский нападающий Роналдо составил символическую сборную всех времен. Как сообщает Ge Globo, в список 11 лучших южноамериканец включил самого себя.

Помимо Роналдо, в символическую сборную попали: Джанлуиджи Буффон, Кафу, Франц Беккенбауэр, Паоло Мальдини, Роберто Карлос, Зико, Диего Марадона, Лионель Месси, Роналдиньо, Пеле.

Наставником команды он выбрал Марио Загалло.

Роналдо известен по выступлениям за миланский «Интер», каталонскую «Барселону» и мадридский «Реал». За сборную Бразилии форвард провел 98 матчей и забил 62 мяча. В составе «селесао» он дважды становился чемпионом мира.