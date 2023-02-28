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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» нашла нового форварда

28 Февраля 2023 • 11:20 Комментировать

Вингер мадридского «Атлетико» Янник Карраско является трансферной целью каталонской «Барселоны». В переходе бельгийского футболиста лично заинтересован главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес.

По сообщениям El Nacional, сделка будет оформлена, если команду покинут Ансу Фати и Ферран Торрес. Ранее сообщалось, что «Барселона» готова расстаться с этими игроками грядущим летом.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 29-летний нападающий провел 21 поединок и отметился одним забитым мячом. Контракт Карраско с «матрасниками» рассчитан до середины 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Янник Карраско трансферы футбола - лето 2023
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