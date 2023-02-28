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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» предложит новый номер Винисиусу

28 Февраля 2023 • 10:04 Комментировать

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может сменить игровой номер по завершении нынешнего сезона. Об этом стало известно журналистам UOL Esporte.

Согласно данным источника, руководство «королевского» клуба предложит бразильцу взять седьмой или 11-й номер, под которыми сейчас выступают бельгиец Эден Азар и испанец Марко Асенсио. Оба футболиста могут сменить команду в летнее трансферное окно. Сейчас Винисиус играет под 20-м номером.

В текущем сезоне Винисиус провел 22 матча в рамках Ла Лиги. Нападающий отметился семью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Срок действующего контракта между Жуниором и «Реалом» рассчитан до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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