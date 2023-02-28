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Чемпионат Испании. Ла Лига

Второй тайм матча третьей испанской лиги начался с невероятного гола прямо с центра поля видео

28 Февраля 2023 • 06:53 Комментировать

Как оказалось, не только в итальянской Серии А могут забить с центра поля. Еще более зрелищный случай произошел в Сегунде Б - третьей по силе испанской лиге. Там календарь свел между собой «Сабадель» и «Логроньес» - бывший клуб рекордсмена чемпионатов мира Олега Саленко, между прочим.

Правда, погода в обычно солнечной Испании оказалась ужасной - поле буквально утопало в воде. Первый тайм команды худо-бедно отыграли, а второй начался с того, что разводившие мяч в центре поля игроки «Сабаделя» решили пробить издали - и Кристиан Эррера отправил мяч прямо в сетку ворот.

Однако уже через две минуты судья решил поставить точку в матче - продолжать его стало просто невозможно. 

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Евро-Футбол.Ру,
Логроньес Сабадель
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