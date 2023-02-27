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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«ПСЖ» начал переговоры по трансферу Араухо

27 Февраля 2023 • 19:27 Комментировать

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо входит в сферу интересов «ПСЖ». Как сообщает Fichajes, гранд Лиги 1 уже начал переговоры о потенциальном трансфере 23-летнего уругвайца. «Барселона» считает Араухо неприкасаемым, но «ПСЖ» может сделать предложение, от которого каталонцы в их финансовой ситуации не смогут отказаться, рассказывает источник.

Ожидается, что стартовая цена в переговорах по Рональду Араухо составит 90 миллионов евро.

Всего за «Барселону» Рональд Араухо провёл 101 официальный матч. В них защитник записал на свой счёт семь голов и два результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Рональд Араухо трансферы футбола - лето 2023
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