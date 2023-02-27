​«Барселона» раскрыла диагноз Левандовски

Нападающий Роберт Левандовски угодил в лазарет «Барселоны». Каталонский клуб выпустил пресс-релиз с информацией о состоянии 34-летнего поляка. Так, у Левандовски выявили растяжение левого подколенного сухожилия.

«Барселона» не называет сроки восстановления Роберта Левандовски. Ранее в прессе появилась информация о том, что в стане «сине-гранатовых» надеются на восстановление поляка к 12 марта. В этот день команда Хави проведёт гостевой матч Ла Лиги против «Атлетика» из Бильбао.

В сезоне 2022/2023 Роберт Левандовски провёл 31 матч. В них польский нападающий записал на свой счёт 25 голов и 6 результативных передач на партнёров.