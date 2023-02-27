​Дембеле помог бывшему клубу финансово

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле поддержал французский клуб «Эвре», в котором он занимался до 13 лет. Как сообщает RMC Sport со ссылкой на журналиста Александре Самсона, Дембеле передал «Эвре» около 100 тысяч евро. Клуб в настоящий момент испытывает финансовые трудности.

Руководители «Эвре» уже выступили с заявлением, в котором поблагодарили Усмана Дембеле за проявление щедрости. Стоит сказать, что Дембеле уже не впервые помогает клубу.

В сезоне 2022/2023 Усман Дембеле провёл 28 матчей. В них 25-летний француз забил восемь голов и отдал семь результативных передач на партнёров.