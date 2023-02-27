​«ПСЖ» готовит 90 млн евро на защитника «Барселоны»

В летнее трансферное окно «ПСЖ» рассчитывает обновить свою оборонительную линию. Гранд Лиги 1 хочет подписать молодых защитников, учитывая возраст Серхио Рамоса и Маркиньоса. Как сообщает Fichajes, в качестве идеального кандидата парижане определили Рональда Араухо из «Барселоны». По данным источника, «ПСЖ» готов заплатить за 23-летнего уругвайца 90 миллионов евро.

Всего за первую команду «Барселоны» Рональд Араухо провёл 101 официальный матч. В них защитник записал на свой счёт семь голов и два результативных паса на партнёров.

Добавим, что специалисты портала transfermarkt оценивают Рональда Араухо в 60 миллионов евро.