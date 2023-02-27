«Реал» объявил бойкот церемонии The Best - причина не в Месси

Футболисты и главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не приедут на церемонию вручения наград The Best от ФИФА. Как стало известно, причиной такого решения стало непопадание бразильского нападающего команды Винисиуса Жуниора в список номинантов на включение в команду года. Такой информацией поделилась газета Marca.

В связи с этим от поездки в Париж отказались представители «сливочных», которые претендовали на индивидуальные награды. Это нападающий Карим Бензема, голкипер Тибо Куртуа и главный тренер Карло Анчелотти.

Церемония состоится в понедельник, 27 февраля.

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