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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» объявил бойкот церемонии The Best - причина не в Месси

27 Февраля 2023 • 10:59 Комментировать

Футболисты и главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не приедут на церемонию вручения наград The Best от ФИФА. Как стало известно, причиной такого решения стало непопадание бразильского нападающего команды Винисиуса Жуниора в список номинантов на включение в команду года. Такой информацией поделилась газета Marca.

В связи с этим от поездки в Париж отказались представители «сливочных», которые претендовали на индивидуальные награды. Это нападающий Карим Бензема, голкипер Тибо Куртуа и главный тренер Карло Анчелотти.

Церемония состоится в понедельник, 27 февраля.

Игроки «Реала» проигнорируют церемонию ФИФА из-за Месси

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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