«Барселона» потеряла Хави на один матч

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес получил желтую карточку по ходу вчерашнего поединка против «Альмерии» в рамках 23-го тура испанского чемпионата. Этот «горчичник» стал для специалиста пятым в нынешнем сезоне.

Таким образом, Хави заработал автоматическую дисквалификацию на следующую игру. Он не сможет руководить командой в предстоящем матче против «Валенсии», который состоится 5 марта.

«Барселона» сенсационно проиграла на выезде «Альмерии» со счетом 0:1. После 23 туров чемпионата Испании «сине-гранатовые» лидируют в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Реал» на семь пунктов.