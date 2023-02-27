Пирло рассказал о сорвавшемся трансфере в «Реал»

Бывший полузащитник «Милана» и туринского «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал о несостоявшемся трансфере в мадридский «Реал».

«После ЧМ-2006 «Милан» оказался в непростой ситуации. Тогда у меня появилась возможность перейти в мадридский «Реал». Было сделано почти все для трансфера, я договорился с главным тренером. Но в итоге «россонери» решили продлить контракт, и я остался. После этого мы вместе выиграли ЛЧ и Серию А. Так распорядилась судьба», - передает слова Пирло Relevo.

Последним клубом в игровой карьере Пирло был американский «Нью-Йорк Сити». Андреа завершил карьеру в 2017 году.