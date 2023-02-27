Роналдиньо провёл матч за испанский клуб

Легенда мирового футбола Роналдиньо провел дебютный матч за команду «Порсинос» в испанской Медиалиге. 42-летний форвард прибыл на встречу на розовом лимузине вместе с одноклубниками.

Роналдиньо появился на поле на замену в первом тайме. Трансляцию этого матча на онлайн-платформах посмотрели суммарно более миллиона человек.

Напомним, что Роналдиньо является обладателем «Золотого мяча». В составе сборной Бразилии он становился чемпионом мира в 2002 году.

На клубном уровне бразилец известен по выступлениям за каталонскую «Барселону», «Милан» и «ПСЖ». В составе сборной Бразилии форвард забил 33 мяча в 97 матчах.