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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» дважды отыгрывалась в матче с «Осасуной», но всё же уступила

27 Февраля 2023 • 01:02 Комментировать
Севилья
2:3
Осасуна
окончен

Набравшая ход «Севилья» не смогла окончательно отдалиться от зоны вылета по итогам матче с «Осасуной». Давид Гарсия стал автором первого мяча, удачно сыграв головой. Тут же Энрике Барха удвоил перевес, поставив точку в быстрой атаке, но все же вне игры. Севильцы отыгрались ровно спустя тайм, Неманья Гудель здорово стрельнул издали. Но очень быстро ошибка Яссина Буну привела к автоголу Фернандо Режеса. Хозяева ответили красивой комбинацией, и Юссеф Эн-Несири счет сравнял. Но последнее слово осталось за памплонцами - Эззалзули Абде вырвал победу - 3:2.

«Севилья» идет 14-й, а соперник, прервав серию без побед, становится седьмым.

Протокол игры  
Севилья2:3Осасуна
  18'Гарсия Давид III (0:1)
(1:1) Гудель Неманья63'  
  68'Фернандо Режес (1:2)
(2:2) Эн-Несири Юссеф79'  
  85'Эззалзули Абде (2:3)
Буну ЯссинНьянзу ТангиФернандо Режес  90' 84' (Монтьель Гонсало ( 84') Гудель НеманьяНавас Хесус 84' (Теллес Алекс ( 84') Хиль Бриан 57' (Окампос Лукас ( 57'  89') Гуйе Папе  43'Ракитич Иван 46' (Сусо Хесус ( 46') Ламела Эрик 46' (Акунья Маркос ( 46'  80') Торрес ОливерЭн-Несири Юссеф  90'
Запасные: Дмитрович МаркоФлорес АльбертоМир Рафа
Айтор ФернандесМорено ДиегоЭрнандес АриданеГарсия Давид IIIКруз ХуанИбаньес Пабло 88' (Торро Лукас ( 88') Брашанац ДаркоМонкайола Хон 71' (Санчес Мануэль ( 71') Орос Аймар  12' 71' (Гомес Мойсес ( 71') Барха Энрике  65' 82' (Эззалзули Абде ( 82') Кике Гарсия 82' (Авила Эсекьель ( 82')
Запасные: Будимир АнтеЭррера СерхиоУнаи ГарсияВидаль Начо
26 февраля. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Севилья
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