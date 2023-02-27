«Севилья» дважды отыгрывалась в матче с «Осасуной», но всё же уступила

Набравшая ход «Севилья» не смогла окончательно отдалиться от зоны вылета по итогам матче с «Осасуной». Давид Гарсия стал автором первого мяча, удачно сыграв головой. Тут же Энрике Барха удвоил перевес, поставив точку в быстрой атаке, но все же вне игры. Севильцы отыгрались ровно спустя тайм, Неманья Гудель здорово стрельнул издали. Но очень быстро ошибка Яссина Буну привела к автоголу Фернандо Режеса. Хозяева ответили красивой комбинацией, и Юссеф Эн-Несири счет сравнял. Но последнее слово осталось за памплонцами - Эззалзули Абде вырвал победу - 3:2.
«Севилья» идет 14-й, а соперник, прервав серию без побед, становится седьмым.
Протокол игры
|18'Гарсия Давид III (0:1)
|(1:1) Гудель Неманья63'
|68'Фернандо Режес (1:2)
|(2:2) Эн-Несири Юссеф79'
|85'Эззалзули Абде (2:3)
Буну Яссин•Ньянзу Танги•Фернандо Режес 90'84' (Монтьель Гонсало (84') •Гудель Неманья•Навас Хесус84' (Теллес Алекс (84') •Хиль Бриан57' (Окампос Лукас (57') • 89'Гуйе Папе• 43'Ракитич Иван46' (Сусо Хесус (46') •Ламела Эрик46' (Акунья Маркос (46') • 80'Торрес Оливер•Эн-Несири Юссеф 90'
Запасные: Дмитрович Марко•Флорес Альберто•Мир Рафа
Айтор Фернандес•Морено Диего•Эрнандес Аридане•Гарсия Давид III•Круз Хуан•Ибаньес Пабло88' (Торро Лукас (88') •Брашанац Дарко•Монкайола Хон71' (Санчес Мануэль (71') •Орос Аймар 12'71' (Гомес Мойсес (71') •Барха Энрике 65'82' (Эззалзули Абде (82') •Кике Гарсия82' (Авила Эсекьель (82')
Запасные: Будимир Анте•Эррера Серхио•Унаи Гарсия•Видаль Начо
26 февраля. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
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