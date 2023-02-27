«Севилья» дважды отыгрывалась в матче с «Осасуной», но всё же уступила

Набравшая ход «Севилья» не смогла окончательно отдалиться от зоны вылета по итогам матче с «Осасуной». Давид Гарсия стал автором первого мяча, удачно сыграв головой. Тут же Энрике Барха удвоил перевес, поставив точку в быстрой атаке, но все же вне игры. Севильцы отыгрались ровно спустя тайм, Неманья Гудель здорово стрельнул издали. Но очень быстро ошибка Яссина Буну привела к автоголу Фернандо Режеса. Хозяева ответили красивой комбинацией, и Юссеф Эн-Несири счет сравнял. Но последнее слово осталось за памплонцами - Эззалзули Абде вырвал победу - 3:2.

«Севилья» идет 14-й, а соперник, прервав серию без побед, становится седьмым.