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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Жирона» обыграла «Атлетик» благодаря автоголам

26 Февраля 2023 • 17:55 Комментировать
Атлетик Б
2:3
Жирона
окончен

В 23-м туре Ла Лиги сошлись середняки, «Атлетик» и «Жирона». Гости уже на четвертой минуте повели после удара Алеша Гарсии. Вскоре Оскар де Маркос неудачно блокировал удар, и мяч от него влетел в сетку. Юри Берчиче вернул интригу метким дальним выстрелом. В компенсированное время первого тайма баски снова пропустили от своего игрока, мяч оказался в сетке после касания Микеля Весга. На 89-й минуте результативное добивание Рауля Гарсии подарило «Атлетику» надежду, но финальный свисток прозвучал при счете 2:3.

Каталонцы поднялись на 10-е место, команда из Бильбао - седьмая.

Протокол игры  
Атлетик Б2:3Жирона
  4'Гарсия Алеш (0:1)
  19'Де Маркос Оскар (0:2)
(1:2) Юри Берчиче35'  
  45'Весга Микель (1:3)
(2:3) Гарсия Рауль89'  
Унай Симон 46' (Агиррезабала Жульен ( 46') Де Маркос Оскар  14' 78' (Морсильо Хон ( 78') Йерай Альварес  45' 68' (Лекуе Иньиго ( 68') Паредес АйторЮри БерчичеСансет Ойян 78' (Капа Андер ( 78') Весга МикельУильямс ИньякиМуньяин Икер  85'Беренгер АлексГурусета Горка 46' (Гарсия Рауль ( 46'  78')
Запасные: Венседор УнайСаррага ОйерБаленсиага МикельИру АндерГарсия Дани
Гассанига ПаулоМартинес Арнау  36'Буэно Сантьяго  28'Хуанпе ХуанЧичарито 61' (Гутьеррес Мигель ( 61') Ромеу Ориоль  72'Цыганков Виктор 80' (Рейньер Жезус ( 80') Гарсия АлешГарсия Борха I 71' (Фернандес Валери ( 71') Рикельме Родриго 71' (Мартин Иван ( 71') Кастельянос Валентин  16' 80' (Стуани Кристиан ( 80')
Запасные: Давид ЛопесХуан Карлос МартинФуйдиас ТониРока Касалс ХоэльАртеро РикардБернардо Эспиноса
26 февраля. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).

 

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Атлетик Бильбао Жирона
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3
1.70 3.75 5.40
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