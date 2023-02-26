«Жирона» обыграла «Атлетик» благодаря автоголам

В 23-м туре Ла Лиги сошлись середняки, «Атлетик» и «Жирона». Гости уже на четвертой минуте повели после удара Алеша Гарсии. Вскоре Оскар де Маркос неудачно блокировал удар, и мяч от него влетел в сетку. Юри Берчиче вернул интригу метким дальним выстрелом. В компенсированное время первого тайма баски снова пропустили от своего игрока, мяч оказался в сетке после касания Микеля Весга. На 89-й минуте результативное добивание Рауля Гарсии подарило «Атлетику» надежду, но финальный свисток прозвучал при счете 2:3.
Каталонцы поднялись на 10-е место, команда из Бильбао - седьмая.
Протокол игры
|4'Гарсия Алеш (0:1)
|19'Де Маркос Оскар (0:2)
|(1:2) Юри Берчиче35'
|45'Весга Микель (1:3)
|(2:3) Гарсия Рауль89'
Унай Симон46' (Агиррезабала Жульен (46') •Де Маркос Оскар 14'78' (Морсильо Хон (78') •Йерай Альварес 45'68' (Лекуе Иньиго (68') •Паредес Айтор•Юри Берчиче•Сансет Ойян78' (Капа Андер (78') •Весга Микель•Уильямс Иньяки•Муньяин Икер• 85'Беренгер Алекс•Гурусета Горка46' (Гарсия Рауль (46') 78'
Гассанига Пауло•Мартинес Арнау• 36'Буэно Сантьяго• 28'Хуанпе Хуан•Чичарито61' (Гутьеррес Мигель (61') •Ромеу Ориоль• 72'Цыганков Виктор80' (Рейньер Жезус (80') •Гарсия Алеш•Гарсия Борха I71' (Фернандес Валери (71') •Рикельме Родриго71' (Мартин Иван (71') •Кастельянос Валентин 16'80' (Стуани Кристиан (80')
26 февраля. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).
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