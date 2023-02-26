«Жирона» обыграла «Атлетик» благодаря автоголам

В 23-м туре Ла Лиги сошлись середняки, «Атлетик» и «Жирона». Гости уже на четвертой минуте повели после удара Алеша Гарсии. Вскоре Оскар де Маркос неудачно блокировал удар, и мяч от него влетел в сетку. Юри Берчиче вернул интригу метким дальним выстрелом. В компенсированное время первого тайма баски снова пропустили от своего игрока, мяч оказался в сетке после касания Микеля Весга. На 89-й минуте результативное добивание Рауля Гарсии подарило «Атлетику» надежду, но финальный свисток прозвучал при счете 2:3.

Каталонцы поднялись на 10-е место, команда из Бильбао - седьмая.